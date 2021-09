Paestum: memory day per l'operazione Avalanche

Il 4 e 5 settembre e poi l’8 e il 9, Capaccio Paestum, in collaborazione con il Museo dello Sbarco di Salerno, celebra l’operazione Avalanche a 78 anni dal suo svolgimento con l’intento di mantenere viva la memoria di un evento che ha segnato la vita del territorio e contribuito a cambiare la storia dell’Italia e del mondo.

Si parte sabato 4 settembre, alle 17.00, nella biblioteca Erica di piazza Santini, con la presentazione del Museo fotografico. Alle 20.00, si terrà il concerto della Fanfara dei Bersaglieri Brigata Garibaldi, ai piedi del Tempio Nettuno, nell’area archeologica di Paestum.



Domenica 5 settembre, alle 17.30, presso la piazzetta Basilica dell’area archeologia, si terrà un convegno dal titolo «Rilevanza storica dell’Operazione Avalanche». Relatori dell’incontro saranno: Fernando Fraternali, professore ordinario dell’Università di Salerno, per parlare del «Progetto @Paestum»; Nicola Oddati, presidente del museo dello Sbarco e Salerno Capitale, che relazionerà su «Importanza strategica dell’Operazione Avalanche»; il colonnello Gerardo Di Ruocco, con un intervento dal tema «Convenzione dell’Aja per protezione dei beni culturali»; l’archeologo Antonio Asprone, presidente SIPBC Salerno, che interverrà su «Lo Scudo Blu e l'assegnazione del riconoscimento al sito archeologico di Paestum».

A seguire, ci sarà la cerimonia di apposizione dello scudo di protezione dei beni culturali al Parco archeologico di Paestum. Alle 20.00 è prevista l’inaugurazione della mostra storica di mezzi d’epoca nella villa comunale Sant’Anna di Torre di Mare.

Il programma di eventi riprende mercoledì 8 settembre, alle 9, con il Campo Scuola Militare al Lido Militare di Torre Di Mare. Alle 20.00, nell’area archeologica di Paestum, si terrà il Concerto della U.S. Naval Forces Europe And Africa / Allied Forces Band. Le celebrazioni termineranno giovedì 9 settembre con la cerimonia commemorativa in programma a Torre di Mare alle 9.00.

«Capaccio Paestum è conosciuta per il suo patrimonio archeologico, il suo mare e le sue eccellenze enogastronomiche – dichiara il sindaco, Franco Alfieri – Ma oltre a questa ricchezza materiale, la Città è anche custode di una storia immateriale viva nelle menti di chi l’ha vissuta. Il litorale pestano è stato il luogo di uno degli sbarchi più imponenti della storia del ‘900: per dispiegamento di navi, uomini e mezzi è superato solo dallo sbarco in Normandia. Lo sbarco che, all’alba del 9 settembre, ha interessato le nostre coste, al costo di migliaia di vittime e intensi giorni di combattimento, segnò la storia del nostro territorio e aprì la strada alla liberazione del territorio italiano e poi europeo dall’oppressione fascista e nazista. È per questo che abbiamo deciso di fare memoria di questo evento e celebrarlo degnamente. Soprattutto, siccome non vogliamo che le celebrazioni si riducano a pochi giorni, faremo della nostra Città un presidio di memoria, perché ogni giorno si ricordi il sacrificio di chi ha dato la vita per liberarci dalla dittatura».

«Sono due gli obiettivi principali del Memory Day: accrescere nei giovani la coscienza della propria storia, l’interesse per la propria cultura e la conoscenza del patrimonio storico della Città e, attraverso i giovani, mantenere la memoria storica della comunità di Capaccio Paestum affinché non vada perduta con le persone che l’hanno vissuta – afferma il consigliere delegato, Antonio Mastrandrea».