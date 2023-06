Paestum, Beatrice Venezi si esibirà per il progetto «Musica in terra antica»

Doppio appuntamento con la musica classica, domenica 18 giugno, a Capaccio Paestum. Alle ore 18.00, a Villa Salati con la partecipazione di Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e consigliere per la musica del Ministero della Cultura. Alle ore 20.00, presso il tempio di Nettuno, seguirà il concerto sinfonico della Orchestra Scarlatti Junior, con Musiche di M.-A. Charpentier, W. A. Mozart, J. Strauss. Direttore Gaetano Russo.

Beatrice Venezi, inoltre, è la madrina del progetto «Musica in terra antica», che negli anni ha portato avanti azioni di promozione diffusa della cultura musicale nonché azioni di formazione e attività orchestrale per i giovani del territorio. A seguire, il concerto sinfonico vedrà i circa 110 giovanissimi musicisti dell’Orchestra Scarlatti Junior, composta da ragazzi con anni che vanno dagli 11 a 20 anni, protagonisti di un ricco programma che spazierà dal Preludio del Te Deum di Charpentier all’Ouverture Coriolano di Beethoven, da Mozart al poema sinfonico Canto di Primavera di Sibelius. Non mancheranno brillanti pagine di Johann Strauss. In alcuni brani, ai ragazzi della Orchestra Scarlatti Junior si aggiungeranno giovani musicisti provenienti da istituti a indirizzo musicale del territorio cilentano. A dirigerla, il maestro Gaetano Russo, già Primo clarinetto solista dell’Orchestra Scarlatti della RAI di Napoli.

Il primo appuntamento del progetto «Musica in Terra Antica» sarà anche l’occasione per annunciare il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti, diretto da Beatrice Venezi, che si terrà il prossimo 16 luglio, alle ore 21.00, sempre al Tempio di Nettuno del Parco Archeologico di Paestum.

«Quando parliamo di promozione della cultura a Capaccio Paestum, parliamo di promozione della cultura nelle sue molteplici e variegate forme. La musica, tra queste, ha un posto d’eccezione – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo voluto far tornare nella nostra Città il direttore Beatrice Venezi, e non solo per un concerto, ma per un progetto che mira a diffondere la cultura musicale tra i più giovani.

Giovani che saranno protagonisti, domenica, nel concerto della Orchestra Scarlatti Junior. Sarà una serata bellissima e, soprattutto, un importante momento per seminare tra i più giovani la cultura della musica».