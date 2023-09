Pagani, due appartamenti confiscati alla camorra consegnati all'amministrazione comunale

Saranno consegnati al Comune di Pagani, mercoledì 20 settembre alle 10.30 durante una cerimonia ufficiale, due beni confiscati alla Criminalità Organizzata. Si tratta di due appartamenti, uno in via De Rosa e l’altro in via Traversa Mangioni, che saranno destinati a funzioni sociali attraverso la gestione di Agro Solidale su indirizzo dell’Amministrazione Comunale. I due beni sono stati acquisiti su decreto di trasferimento da parte dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati al patrimonio comunale.

Saranno presenti alla cerimonia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Centore, il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, il dirigente dell’Agenzia dei Beni Confiscati, Daniela Lombardi, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Salerno (grazie alle cui attività d'indagine si pervenne alla confisca dei due immobili), Colonnello Filippo Melchiorre, il Comandante della Tenenza Carabinieri di Pagani, Tenente Arcangelo Silecchia, il neo Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, Tenente Colonnello Gianfranco Albanese, il Sindaco del Comune di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, il consigliere delegato ai Beni Confiscati, Veronica Russo e il responsabile del Settore Patrimonio del Comune di Pagani, Gerardo Califano.