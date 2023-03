Pagani, camion si ribalta nei pressi del mercato ortofrutticolo

Forse una manovra sbagliata c'è alla base di un incidente che, giorni fa, ha mandato in tilt il traffico a Pagani, nella zona del Mercato ortofrutticolo. Un camion è rimasto incastrato in una curva che conduce alla struttura di via Mangioni.

Sul posto erano giunti i vigili urbani e gli operatori del 118 per prestare le cure del caso ai coinvolti, anche se nessuna persona era rimasta ferita, dopo le prime verifiche In tilt il traffico, inevitabilmente, con gli agenti della Municipale che avevano coordinato le operazioni in ragione della presenza del mezzo pesante, in strada, ribaltato in prossimità della curva.

Il rimorchio dell'autotreno si era infatti capovolto bloccando in gran parte l'arteria stradale. L'episodio si era registrato intorno alle 17.00 del pomeriggio.