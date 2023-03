Cade dal camion dei rifiuti mentre effettua la raccolta, muore operaio

Addetto alla raccolta dei rifiuti cade dal camion e muore.

Il dramma si è consumato in Irpinia. Il tragico incidente è avvenuto qualche ora fa a Pago del Vallo di Lauro.

Secondo una prima ricostruzione la vittima, un 61enne del luogo, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto dal predellino posteriore del camion, appena dopo le operazioni di svuotamento dei bidoni dei rifiuti, con il mezzo in movimento. L'operatore potrebbe essere precipitato anche mente allontanava un randagio che si era avvicinato. E' stato sentito l'autista del mezzo su cui si trovava l'uomo.

Sul posto è intervenuto personale medico del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Baiano. I militari hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.