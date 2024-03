Sono scattate le prime denunce per la rissa avvenuta in via Montuori lo scorso fine settimana. Sono sette al momento i giovani denunciati dalla Squadra Mobile. Intanto le condizioni del 18enne salernitano rimasto ferito durante la zuffa si sono aggravate. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico. È stato colpito allo zigomo e alla testa. Ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Moscati, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora si trova in terapia intensiva. Le indagini della Squadra Mobile proseguono per cercare di individuare altri giovani che avrebbero potuto partecipare alla rissa.

APPROFONDIMENTI Rissa tra ragazzi ad Avellino: 18enne in ospedale Avellino, a Via de Concilij è allarme risse tra minorenni: le bande si sfidano di notte Rissa nel club privé, scatta la chiusura

Un altro aspetto che è al vaglio degli investigatori è quello di stabilire se il colpo che la vittima ha ricevuto alla testa sia stato provocato da un oggetto oppure sia stato dovuto a una caduta a causa di un pugno o uno spintone ricevuto durante la rissa. Gli agenti hanno acquisito anche altre immagini dalle telecamere di videosorveglianza privata e dei locali della zona. I frame potrebbero contribuire in modo notevole a chiarire la vicenda. In questi giorni, in Questura, sono state ascoltate altre testimonianze. Si attendeva anche la versione della vittima che evidentemente ora non può rilasciare, in considerazione delle gravi condizioni e del conseguente ricovero in terapia intensiva. La rissa sarebbe stata scatenata da futili motivi. Alla base ci sarebbe stata una ragazza contesa.

I fatti sono accaduti lo scorso fine settimana intorno alle 22 della serata di domenica. A scontrarsi in via Montuori, una traversa di via De Concilij, sarebbero stati due gruppi di ragazzi di età compresa tra i 18 e 20 anni. Sono volati calci e pugni sferrati con inaudita violenza. Sette, dunque, i ragazzi che avrebbero partecipato alla lite. Per loro sono scattate le denunce. Al vaglio degli investigatori la loro posizione. Si cerca di capire chi abbia sferrato i colpi al 18enne che si trova in ospedale. Il giovane, che è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dopo essere stato sottoposto a una serie di accertamenti in pronto soccorso. Dopo qualche giorno la sua situazione si è aggravata. Da ieri si trova nel reparto di Terapia intensiva. È stato sottoposto a un intervento chirurgico per il trauma cranico riportato. È sotto la stretta osservazione dei medici dell'ospedale Moscati. Questa è la seconda rissa avvenuta nella stessa zona, luogo della movida avellinese maggiormente frequentato da giovanissimi e anche da minorenni, dell'altro fine settimana quando ad affrontarsi sarebbero stati giovanissimi e forse anche minorenni.

Tutti i partecipanti si sarebbero dileguati quando in seguito alla segnalazione della rissa sono intervenuti i carabinieri. Sotto i riflettori torna, dunque, via De Concilij. L'attenzione delle forze dell'ordine, su indicazione del prefetto Paola Spena in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, si concentra nei fine settimana soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione di giovani. Non mancano le lamentele da parte dei residenti che sono costretti a schiamazzi fino a tarda notte. Anche le traverse di via De Concilij diventano teatro di schiamazzi e come nel caso di via Montuori anche di violenti risse. Dopo un periodo di calma, in questa zona del capoluogo sono tornati i problemi.

La Prefettura tornerà ad affrontare la situazione per cercare di individuare le soluzioni migliori.