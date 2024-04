Sulla moto con la droga non si fermano all’alt dei carabinieri: arrestati

Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio i due centauri di 24 e 19 anni di Vitulazio che, l’altra notte, in sella di un motociclo Honda Sh, alla vista dei carabinieri hanno tentato di disfarsi di un panetto di hashih del peso di 100 grammi. Nel tentativo poi di far perdere le proprie tracce, si sono dati alla fuga per le vie del centro abitato di Bellona. Inseguiti fino alla vicina piazza Carlo Rosselli, nell’ulteriore tentativo di sfuggire alla cattura, il conducente del motociclo ha urtato uno dei carabinieri che gli aveva imposto l’alt facendolo cadere a terra, perdendo anch’egli, a sua volta, il controllo del motociclo cadendo.

Nella circostanza il passeggero è stato immediatamente bloccato mentre il conducente del motociclo ha continuato la fuga a piedi prima di essere raggiunto e bloccato nel vicino centro abitato di Vitulazio.

La successiva perquisizione eseguita presso le abitazioni dei due arrestati ha consentito di rinvenire e sequestrare materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.

I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.