Palazzo a rischio crollo a Pagani dopo verifica dei vigili del fuoco

PAGANI. Palazzo pericolante in via Campitelli a Pagani, strade chiuse e transito di pedoni e auto vietato. Lo ha deciso il Comune, sulla scorta della relazione dei Vigili del fuoco che l’11 agosto scorso, alle ore 23.30 circa, erano intervenuti in via Campitelli, al civico 17, per il distacco materiali dalla muratura portante in pietra di un edificio fatiscente e disabitato. I caschi rossi hanno verificato che l’immobile presentava uno spanciamento del muro portante, lesioni diffuse su tutto il fronte prospettico su via Campitelli.

Una situazione ritenuta come pericolosa. Infatti, dopo aver messo in sicurezza l’area, è stato chiesto al Comune di emettere un provvedimento di interdizione al transito veicolare e pedonale sul tratto di strada sottostante il fronte prospettico dell’edificio interessato dal dissesto. A poche ore dalla segnalazione è stata così firmata l’ordinanza per poter garantire la sicurezza nell’area attraverso il divieto alla sosta e la circolazione veicolare e pedonale nel tratto di strada compreso tra il civico 11 e il civico 23, fino alla messa in sicurezza dell’area. Il Comune dovrà attivarsi ora per risolvere del tutto il problema, partendo dall’identificazione dei proprietari dell’immobile che saranno chiamati a garantire, a proprie spese, l’intervento. Nel caso contrario l’amministrazione dovrà utilizzare propri fondi.