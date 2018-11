Pannello si stacca e cade in aula, genitori infuriati: «Tragedia sfiorata»

Martedì 6 Novembre 2018, 18:21

NOCERA SUPERIORE. Un pannello si stacca dall'interno di una classe della scuola "Marco Polo" di Nocera Superiore. Ma tutti gli studenti si trovavano in palestra. Tragedia sfiorata, questa mattina, nella sezione 1 B dell'istituto scolastico nocerino. A denunciare l'episodio la madre di un ragazzo, che ha spiegato che un pannello, durante le prime ore del mattino, è caduto dal soffitto mentre la classe svolgeva l'ora di Educazione Fisica. "Come è possibile - ha tuonato il genitore - che accadano queste cose? Chiudiamo la "Settembrini" perchè inagibile e li mandiamo in una scuola che perde pannelli dal soffitto? Dov'è la sicurezza? Chiedo all'amministrazione comunale il da farsi perchè non possiamo portare i bambini a scuola in queste condizioni. Tutti i cittadino vanno tutelati, ma i bambini prima di tutto". Dal canto suo, l'amministrazione comunale ha spiegato - attraverso un intervento sul social Facebook - che un pino, perdendo aghi col vento, avrebbe causato una raccolta d'acqua su di una grondaia che, in seguito, si sarebbe infiltrata facendo staccare un pannello di polistirolo nell'aula. Le operazioni di ripristino, con tanto di verifiche, sono state effettuate escludendo l'assenza di un pericolo per l'istituto. Ma le proteste dei genitori non si sono fermate alla spiegazione dell'esponente dell'amministrazione, chiedendo maggiori controlli.