Parco del Cilento, si insedia il nuovo direttivo. Ecco gli 8 nominati dal ministro

Dopo mesi di trattative si insedia il nuovo direttivo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

E’ stato notificato all’ Ente di Vallo della Lucania il decreto con cui il ministro dell’ambiente ha nominato gli otto componenti del consiglio d’amministrazione.

Si tratta dei nomi che circolano da tempo: Costabile Spinelli (Fi), per il ministero dell’ambiente, Luisa Maiuri (Fdi) per il ministero dell’agricoltura, Elena Anna Gerardo (Lega) per l’istituto superiore per la ricerca, Chiara Ianni per le associazioni ambientaliste (Fdi) , per la comunità del parco, e quindi per i sindaci dei comuni dell’area protetta entrano nel direttivo: Francesco Bellomo (fdi), Domenico D’Amato (Pd), Carmelo Stanziola ( Pd) e Rosario Carione ( Pd) .

Il nuovo direttivo resterà in carica per i prossimi cinque anni e sarà guidato dal presidente dell’Ente vallese Giuseppe Coccorullo.