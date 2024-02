TuttInLibro, a Capaccio il progetto di inclusione infantile attraverso la lettura

Sarà presentato giovedì 29 febbraio alla biblioteca comunale Erica ( BiblioErica) di Capaccio Paestum TuttInLibro. Crescere con la lettura accessibile. Ideato dall'Associazione Italiana Biblioteche, il progetto è risultato vincitore del Bando Leggimi06 del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

È destinato a famiglie con bambini e bambine dai 0 ai 6 anni e mira ad attuare un'azione di inclusione sociale attraverso un diverso approccio alla lettura.

Si tratta di una metodologia differente rispetto a quella che ha condotto alla creazione di servizi speciali nelle biblioteche.

Uno degli obiettivi principali è quello è di non ghettizzare e marcare, per sempre, i bambini in questa fascia di età, essi vanno accompagnati allo sviluppo attraverso la lettura. Si mira ad offrire ai piccoli la possibilità di esplorare la propria specificità e di scoprire quella altrui.

BiblioErica è uno dei sette presidi sul territorio nazionale e di riferimento del progetto. Sono coinvolte anche le biblioteche di San Giorgio di Piano, Borgoricco, La Magna Capitana di Foggia, di Sassari, di Nichelino e quella del comune di Bagaladi.

La giornata del 29 febbraio sarà una vera festa per i partecipanti all'apertura del progetto. È previsto un momento di lettura animata per i piccini in compagnia del cantastorie e musicista salernitano Vito Palazzo.

Il vicesindaco Maria Antonietta Di Filippo, con delega alla cultura, realizzerà i saluti di rito a cui seguiranno quelli di Maria Rosaria Picariello, assessore al Welfare e alle Politiche Sociali di Capaccio Paestum e di Pio Manzo, presidente dell'Associazione Nazionale Biblioteche Sezione Campania.

Ci sarà anche l'intervento di Maria Pia Cacace, membro del Comitato Esecutivo Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche.

Le referenti del progetto, anche loro presenti, sono Milena Tancredi ed Agnese Cargini.

Circa novanta libri saranno a disposizione di genitori e bimbi, silent book, inbook e kamishibai ( una sorta di teatro di immagini di origine giapponese). Una valigia simbolo, piena di libri e di speranze, viaggerà attraverso scuole, associazioni e presidi sanitari.

Il progetto ha dei partner a livello nazionale, ovvero l'Agenzia di comunicazione Out of the blue (Consorzio Sir- Solidarietà in Rete), Fondazione Radio Magica Ets, Fondazione A.R.C.A. (Autismo Relazioni Cultura e Arte) Ets, Zorba cooperativa sociale ed Edizioni La Meridiana.