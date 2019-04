Giovedì 11 Aprile 2019, 17:25

Alcuni calcinacci si sono staccati da un palazzo colpendo alla testa un barbiere che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Attimi di paura questo pomeriggio in via Alcide De Gasperi, ad Agropoli. Quando dal balcone di un immobile si è improvvisamente staccato dell’intonaco, il barbiere, titolare del negozio sottostante, si trovava proprio davanti all'ingresso e lo ha colpito. Fortunatamente la caduta è stata attutita dalla tenda posizionata sulla porta.Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 con un sospetto trauma cranico e trasferito in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non appaiono particolarmente gravi. La presenza della tenda ha evitato il peggio.Si presume che a causare la caduta dei calcinacci abbiano contribuito le piogge degli ultimi giorni.