Giovedì 19 Luglio 2018, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 09:55

PETINA - È terminato all'una di notte l'esame esterno del cadavere dell'uomo trovato privo di vita in montagna a Petina. Ancora giallo sulla identità dell'uomo in quanto non aveva con sé documenti o cellulare. Circa 30 anni, è morto in seguito alla caduta da oltre 40 metri. Anche se gli inquirenti stanno valutando anche dei tagli sui polsi. Monta così l'ipotesi del gesto estremo. Si indaga su denunce su persone scomparse, ma é escluso sia Michele Gallo, scomparso da sette giorni da Sala Consilina.