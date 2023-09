Salerno, più controlli in mare e regole certe anche per i sub: consegnata la petizione Fenailp Turismo ed Assomare

Marco Sansiviero Presidente della Fenailp Turismo e Davide Di Stefano , Presidente Assomare Italia , hanno incontrato il Sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante al quale hanno consegnato la raccolta firme lanciata all’indomani dell’ennesima tragedia nel mare della Costiera Amalfitana di questa estate, per chiedere al Ministero dei Trasporti, l’obbligo di patente per la conduzione di tutti i natanti anche per quelli che attualmente possono essere condotti senza patente.

Nel corso dell’incontro Davide Di Stefano (Presidente Assomare Italia) ha illustrato all’onorevole Ferrante le motivazioni della petizione per l’introduzione dell’obbligo di abilitazione per tutti i natanti” avviata lo scorso 15 agosto e che ha ormai superato le 2000 firme.

Nel dettaglio sono state illustrate le criticità della normativa attuale che, a differenza del resto di Europa, non prevede alcuna abilitazione per la conduzione di imbarcazioni fino a 40 Hp.

di potenza.

Nel ribadire la necessità delle conoscenze di base della navigazione e soprattutto di un periodo di conduzione con l’assistenza di un istruttore, in relazione ai controlli in mare è stata evidenziata la necessità di consentire, alle forze dell’ordine che operano in mare, l’esecuzione di alcol e drug test anche a bordo.

Inoltre il Presidente Di Stefano ha consegnato il testo di un disegno di legge, risalente al 2011, che già allora evidenziava la necessità dell’introduzione del patentino per natanti e della revisione del sistema sanzionatorio per le infrazioni e gli incidenti in mare.

Marco Sansiviero (Presidente Fenailp Turismo) ha invece sottoposto al sottosegretario le problematiche legate al turismo subacqueo che, soprattutto in Cilento, ha subito un forte decremento anche per la mancanza di una normativa di riferimento. Ha inoltre sottolineato come questo tipo di attività sportivo/turistica possa essere di aiuto alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

L’onorevole Ferrante ha espresso vivo apprezzamento per entrambe le iniziative e si è dichiarato disponibile a farsi parte attiva, presso i rispettivi dipartimenti, per sostenere l’iniziativa congiunta Assomare Italia – Fenailp Turismo.