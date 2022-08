Positano, scoperto allaccio abusivo alla rete idrica: scatta l'arresto

Sarebbe rimasto allacciato alla rete idrica di un parente vicino di casa per più di un anno. E sono stati proprio i consumi anomali di acqua potabile rilevati dalla parte lesa a far scattare il campanello di allarme. Per questo a Positano, in seguito alla denuncia della vittima del raggiro, è stato arrestato un uomo del posto con l’accusa di furto aggravato.

I carabinieri della locale stazione, coordinati dal capitano Umberto D’Angelantonio e dal maresciallo Rosario Nastro, hanno verificato l’esistenza di un passante che dal contatore della vittima si collegava alla condotta dell’abitazione dell’uomo.

E così sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato, mentre l'artifizio installato abusivamente è stato rimosso e sottoposto a sequestro. L’uomo ora posto in libertà dopo la convalida dell’arresto, dovrà rispondere in giudizio delle accuse contestategli.