Pollica, premio Vassallo 2022 al sindaco di Bacoli Della Ragione

Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, si aggiudica il Premio Angelo Vassallo 2022, promosso dal Comune di Pollica in collaborazione con Legambiente. Il motivo sono i principi su cui ha incentrato la sua azione amministrativa - sostenibilità, legalità, lotta agli abusi edilizi e valorizzazione del territorio - con uno sguardo però sempre rivolto anche al benessere e alla crescita sociale armoniosa della sua comunità, in particolare per ciò che riguarda infanzia, scuola e famiglia.

Il riconoscimento sarà dato la sera del 5 settembre, in occasione del dodicesimo anniversario dell’efferato assassinio di Angelo Vassallo. La giornata di ricordo per Angelo Vassallo inizierà con la Santa Messa presso la chiesa Maria SS dell’Annunziata, a seguire le celebrazioni si sposteranno nell’adiacente Arena del Mare sul Porto Turistico di Acciaroli dove sarà deposta in mare una corona di alloro sulle note de “il Silenzio”. Renderanno omaggio alla sua memoria e al suo sacrificio dalle ore 18.30 la sua comunità, i sindaci d’Italia, le autorità, associazioni e semplici cittadini. A consegnare il Premio saranno Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Angelina Vassallo, moglie di Angelo, e Stefano Pisani, sindaco di Pollica.

Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, il Comune di Pollica in collaborazione con Legambiente ha deciso di far ripartire il premio Angelo Vassallo che viene riconosciuto ogni anno al primo cittadino che nella sua azione di governo si sia adoperato per la tutela ambientale e la trasparenza amministrativa, sperimentando pratiche innovative che possono essere di esempio per gli altri amministratori, e che si sia distinto per la capacità di fare comunità, coinvolgendo i cittadini.

«Il premio Angelo Vassallo - dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente - anche quest'anno viene assegnato ad un sindaco che si è contraddistinto per la lotta alla cementificazione, la gestione del bene pubblico nell'ottica dell'interesse collettivo e dell'inclusione sociale. Le comunità di San Lazzaro di Savena in Emilia-Romagna e di Bacoli in Campania si passano il testimone di un'azione amministrativa lungimirante come quella che ha portato avanti con coraggio e passione Angelo “sindaco pescatore”, un caro amico che la nostra associazione ha sempre osannato da vivo e che continuiamo a ricordare con grande trasporto emotivo insieme al comune di Pollica».

Quest’anno il premio si arricchisce, inoltre, di un importante momento dal titolo “Comunità in Transizione – La Ri-Evoluzione Energetica”. «Nel solco di Angelo, grande innovatore e di profondo amante dell’ambiente -spiega il sindaco di Pollica, Stefano Pisani- quest’anno il premio vuole essere anche un importante momento di riflessione sul ruolo dei sindaci, alla guida di comunità che stanno affrontando processi di rigenerazione, grandi sfide ed una transizione profonda, quella energetica che non può prescindere da altre rivoluzioni epocali come quella digitale e quella culturale. Per questo motivo abbiamo immaginato un momento di confronto tra i Sindaci per discutere di “Comunità in Transizione – La Ri-Evoluzione Energetica”. Siamo tutti ben consapevoli che la transizione energetica, intesa come costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, è tanto necessaria quanto urgente. Perché sia effettiva, devono essere innescati cambiamenti culturali, materiali ed immateriali, basati su una nuova concezione del mondo che si ispiri all’Ecologia Integrale e persegua l’equilibrio per il nostro Pianeta. Il 5 settembre continuiamo, come abbiamo sempre fatto ogni giorno in questi anni, a coltivare la memoria di un uomo straordinario come Angelo Vassallo, ma gli atti celebrativi non bastano, sono necessarie le azioni concrete che abbiamo messo in pratica e che ci hanno consentito di trasformare in realtà le sue idee, le nostre idee. Il Sindaco di tutti ha lasciato alla Politica, senza distinzione di parte, l’esempio pratico di quali devono essere principi imprescindibili per il benessere dei Cittadini, è ora di non tradire più il suo sacrificio!»

Interverranno Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli), Matteo Ricci (sindaco di Pesaro), Antonio Decaro (sindaco di Bari - presidente di Anci), Giuseppe Sala (sindaco di Milano), Matteo Lepore (sindaco di Bologna), Dario Nardella (sindaco di Firenze), Sonia Alfano (sindaca di San Cipriano Picentino), Isabella Conti (sindaca di San Lazzaro di Savena - vincitrice dell’ultima edizione del Premio Angelo Vassallo), Carlo Marino (sindaco di Caserta, presidente di Anci Campania), Stefano Pisani (sindaco di Pollica, coordinatore dei Piccoli Comuni di Anci Campania).