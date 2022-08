Premio Fabula a Bellizzi, domani c'è Maurizio Casagrande

Ultime battute per il Premio Fabula, il festival della scrittura dei ragazzi in programma fino a venerdì 2 settembre a Bellizzi. Dopo la doppietta di ieri con Gianluca Impastato e Gaetano Pecoraro, domani, giovedì 1 settembre, è il turno di Maurizio Casagrande. Tra i più amati interpreti della commedia italiana, si è costruito una carriera di successo nel cinema, nella televisione e nel teatro nostrano, ma soprattutto è figlio dell’allievo di Eduardo, Antonio Casagrande, scomparso appena un mese fa, nel ricordo del quale affabulatori (i più piccoli, dagli 8 ai 15 anni) e i creativi (dai 15 anni in su) tributeranno un omaggio durante l’incontro in Arena Troisi.

Per gli oltre 400 partecipanti della 12esima edizione del festival, Fabula inizierà alle 15, quando, in Aula Consiliare incontreranno gli uomini della polizia postale. Dalle 17 si trasferiranno in Arena per ascoltare e “interrogare” Camillo Catarozzo, presidente della Banca Campania Centro, Luigino Bruni, economista e professore ordinario Lumsa, Nello Scavo, giornalista d’inchiesta che negli anni ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da molte zone calde come la ex Jugoslavia, il Sudest asiatico, i paesi dell'ex urss, l'America Latina, il Corno d'Africa e il Maghreb. La sera, in Piazza del Popolo, alle 20.30, la consegna del castelletto a tutti i protagonisti e l’assegnazione di tre menzioni speciali ad altrettanti affabulatori di Fabula 2022: ritirano il premio Camilla Marotta , Ludovica Stellaccio e Giulia Tallarino.