Pusher arrestato dai carabinieri a Eboli: getta per strada una dose di cocaina

Pusher arrestato dai carabinieri ad Eboli. Il malvivente, 18enne ebolitano, la scorsa notte è stato tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti.

Il giovane mentre si trovava in litoranea, a Campolongo, ha notato i carabinieri ed è fuggito via gettando per strada una dose di cocaina. I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Eboli hanno inseguito ed acciuffato il pusher.

A casa del malvivente i carabinieri hanno trovato un barattolo contenente 45 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione che sono stati sequestrati.