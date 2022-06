Quorum superato: Sant'Arsenio e Buonabitacolo confermano Pica e Guercio

Quorum del 40% dei votanti superato a Buonabitacolo e Sant'Arsenio: confermati, anche se non ancora ufficialmente, in attesa dello spoglio, i sindaci uscenti Giancarlo Guercio e Donato Pica.

In entrambi i Comuni c'era una sola lista in corsa e occorreva superare il quorum. Lo spoglio sarà necessario per comprendere se il 50% dei voti è valido.

Una formalità. In entrambi i comuni i candidati erano sindaci uscenti ed entrambi hanno potuto festeggiare il superamento del quorum nel tardo pomeriggio.