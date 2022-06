Elezioni comunali 2022 e referendum, diretta voto: urne aperte. Caos seggi a Palermo: il Comune ingaggia presidenti last-minute

Si sono aperti alle 7 i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. I municipi in cui si apriranno i seggi sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. I comuni capoluogo sono 26, di cui quattro capoluoghi di regione. Caos seggi a Palermo.

Si tratta nello specifico di Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L'Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina e Oristano. Dei capoluoghi di provincia al voto quattro sono commissariati: Barletta e Taranto in seguito a un voto di sfiducia, mentre Messina e Viterbo a causa delle dimissioni del sindaco. I quesiti referendari - su cui potranno esprimersi 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all'estero - sono cinque e riguardano la separazione delle funzioni per i magistrati, la legge Severino, i limiti per la custodia cautelare, le regole per le candidature al Csm e le valutazioni dei magistrati.

Il voto in diretta

Ore 9.26 - «A Palermo, dove sono in programma anche le Amministrative, in alcuni seggi non è ancora possibile votare per i Referendum per la mancanza di presidenti». La Lega si appella al Capo dello Stato e al ministro dell'Interno: «Situazione grave e inaccettabile, democrazia a rischio, è necessario allungare l'orario del voto», sottolineano fonti del partito di Matteo Salvini.

Ore 9.25 - Seggi aperti da questa mattina alle 7. Nel Lazio, oltre che per il referendum, si vota anche per il rinnovo di 53 amministrazioni comunali: 23 in provincia di Roma, 8 in quella di Frosinone, 7 nella provincia di Latina, 7 anche nel reatino e 8 nel viterbese. Tre i capoluogo di provincia dove gli elettori eleggeranno un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale: Rieti, Frosinone e Viterbo. Oltre alle tre città capoluogo, in altri 9 comuni, con numero votanti superiori ai 15mila, è possibile che per eleggere il sindaco ci sia bisogno del ballottaggio.

Ore 9.10 - «Abbiamo lavorato intensamente tutta la notte e stiamo procedendo con la notifica di nomina di presidente di sezione ad alcuni titolari di posizioni organizzative del comune di Palermo per colmare i vuoti che si sono determinati nei vari seggi». Lo dice all'Ansa Alessandra Autore, dirigente responsabile dell'ufficio elettorale. Chi fosse interessato a ricoprire la carica di presidente di sezione elettorale può inviare una mail indicando nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo a: ufficiocoordinamentoelettorale comune.palermo.it. Tra i requisiti indispensabili: il diploma di scuola superiore, il godimento dei diritti politici, non aver precedenti penali e non aver parenti che sono candidati. Il compenso è di 280 euro per l'impegno nell'intera tornata elettorale, agli scrutatori va qualcosa in meno.

Ore 9.08 - «Nella nostra sezione manca ancora il presidente. Sono arrivati già diversi elettori che hanno chiesto di votare ma abbiamo spiegato loro che ci sono alcuni problemi e ci hanno risposto che ritorneranno più tardi, ma non è detto considerata la bella giornata e la partita del Palermo». Lo dice all'Ansa Marcella Garbini, 49 anni, scrutatrice nella sezione 196, che si trova nell'istituto comprensivo Cruillas in via Salerno, un quartiere della prima periferia di Palermo. Nella scuola ci sono quattro sezioni, i seggi sono stati insediati manca all'appello da ieri soltanto la 196. Ieri pomeriggio, gli scrutatori hanno atteso invano che arrivasse il presidente nominato che, però, non è mai arrivato.

Ore 8.32 - Hanno preso avvio regolarmente le operazioni di voto in Calabria per i cinque Referendum sulla Giustizia e per le elezioni comunali in 75 centri della regione. Le città in cui si vota per l'elezione dei sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali sono 75, tra cui il capoluogo di regione, Catanzaro, ed altri tre centri con più di 15 mila abitanti: Paola e Acri, in provincia di Cosenza, e Palmi, in quella di Reggio.

Ore 8.21 - Avrebbero dovuto aprire le porte agli elettori alle 7 - il voto è consentito soltanto oggi fino alle 23 - ma finora sono una cinquantina a Palermo le sezioni elettorali dove mancano ancora i presidenti per insediare il seggio, con gli scrutatori in attesa. «Abbiamo lavorato tutta la notte per reperire presidenti. Attualmente circa 50 seggi non sono ancora aperti ma stiamo notificando altrettante nomine» dice all'Ansa Antonio Le Donne, segretario generale del comune di Palermo.

Ore 7.51 - Tutti i seggi elettorali dei 33 Comuni del Friuli Venezia Giulia i cui cittadini sono chiamati al voto per le elezioni amministrative (rinnovo Consiglio comunale e sindaco) si sono regolarmente ricostituiti, così come comunica il servizio Elettorale della Regione. Si potrà votare solo nella giornata di oggi, dalle 7 alle 23.

Ore 7.20 - Urne aperte in Sicilia a partire dalle ore 7 di stamane per i cinque quesiti referendari; nell'isola si vota anche per il rinnovo degli organi elettivi in 120 Comuni, compresi Palermo e Messina. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle 14 di domani. A Palermo si è registrata una situazione di caos nella costituzione dei seggi a causa del forfait, all'ultimo momento, di oltre un centinaio di presidenti e scrutatori.

Ore 7.02 - Aperti da pochi istanti i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum.

Ore 1.00 - Da ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo, che sono sede di seggio elettorale. Dalle sezioni dove manca il presidente, per via delle rinunce che stanno creando un caos, nessuno ha potuto allontanarsi in attesa della nomina del sostituto. Malumori e disagi vengono segnalati in tante sezioni rimaste aperte: gli scrutatori erano stati convocati, come in tutte le altre (dove tutto è andato per il verso giusto), alle 16 di ieri e le operazioni preliminari dovevano durare al massimo 4 ore. E invece rimangono bloccati.