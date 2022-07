Ragazzo 22enne in sella allo scooter muore nella notte in un incidente

Tragedia nella notte. Un 22enne di Nocera Inferiore ha perso la vita in un incidente stradale a Cava de' Tirreni, intorno alle 3, in via XXV luglio. La vittima era alla guida dello scooter, viaggiava insieme con un amico. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificata la collisione tra il motociclo e un'auto. Il 22enne, purtroppo, è morto sul colpo. Identificato l'altro conducente, resta da capire se abbia prestato i primi soccorsi. Il passeggero dello scooter ha riportato lievi lesioni. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.

