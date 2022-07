Rovigo, interviene per fermare una lite, ucciso da una coltellata: l'aggressore è in fuga

LENDINARA - Ucciso da una coltellata, un colpo che l'avrebbe raggiunto mentre era intervenuto cercando di mettere pace fra due persone che stavano litigando furiosamente. L'omicidio si è consumato nella notte in un casale immerso nella campagna che circonda Lendinara, in provincia di Rovigo, in via Ca' Mignola Bassa, al civico 2, a pochi passi dal canale Adigetto, dove abita un gruppo di stranieri, di origini marocchine, per la gran parte occupati come braccianti agricoli.

Ancora ignote le cause che hanno dato vita alla furibonda lite, sfociata nell'accoltellamento. L'uomo che ha sferrato il colpo mortale, sembra all'arteria femorale, è fuggito. Nella colluttazione è rimasto ferita anche un'altra persona, che è stata soccorsa ed accompagnato all'ospedale di Trecenta. Le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti.

Dei rilievi all'interno del casale, della raccolta di testimonianze e della ricerca del fuggitivo si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Rovigo. Operazioni rese più complicate anche dal quadro di marginalità che fa da cornice a quanto accaduto.