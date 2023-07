Autore di una rapina a Salerno nel 2018, 24enne nocerino finisce in carcere

NOCERA INFERIORE. Aveva commesso una rapina a Salerno, 24enne di Nocera Inferiore finisce in carcere. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Cassino, che hanno proceduto all'arresto di un 24enne con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, in esecuzione all'ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

I militari, rintracciata la persona, che si trovava agli arresti domiciliari nel comune di Cassino, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione dovendo l'arrestato scontare la pena residua di anni 4, mesi 8 e giorni 13 di reclusione per i delitti di rapina e lesioni personali, reati commessi in Salerno nel 2018.

Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino per l'espiazione della pena, come disposto dall'Autorità Giudiziaria, in ragione della condanna diventata definitiva.