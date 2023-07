Ruba auto in centro città, arrestata 33enne bulgara

Ha tentato di rubare un'auto in via degli Imbimbo ad Avellino, ma è stata scoperta dalla proprietaria della vettura.

Protagonista una donna bulgara di 33 anni, residente in città, che è fuggita, ma poi è finita in manette. Poco dopo, infatti, è stata rintracciata dalla Polizia in viale Italia grazie alle informazioni sulle caratteristiche somatiche e sull'abbigliamento indossato.

Così la donna è stata fermata dagli agenti della Sezione Volanti. Durante il controllo, la 33enne è stata trovata in possesso di diversi oggetti che aveva rubato nella macchina. Per lei sono scattare le manette. Sono stati disposti gli arresti domiciliari.