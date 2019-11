© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio dire grazie ai due “angeli” che mi hanno salvato da un’aggressione a scopo di rapina». Lo racconta sui social, 40enne di Nocera Inferiore , che alcune settimane fa ha rischiato di essere aggredito da uno sconosciuto, in strada.Orlando è affetto dalla nascita daed è costretto su una sedia a rotelle. Più volte, a Nocera Inferiore, si è battuto per le barriere architettoniche e contro l’inciviltà dei cittadini, specie sul deposito fuori orario dei rifiuti. Ma anche per la sua passione per la Nocerina.Tutto è accaduto il 6 ottobre scorso, come racconta lui stesso: «Intorno alle 20 - scrive - mentre rientravo a casa, posso dire di esser stato salvato da due angeli che, in seguito, si sono rivelati essere due agenti di polizia fuori servizio». L'uomo stava infatti rincorrendo a piedi il 40enne nocerino, che accortosi della sua presenza, stava provando ad andare via. «Questa persona qualche mese fa, con la scusa di chiedermi l’ora, era riuscito a rubare i soldi che avevo in uno zaino che porto sempre con me, dietro la sedia a rotelle. Accortomi del furto, avevo denunciato la cosa alle forze dell’ordine, fornendo anche una descrizione della persona che mi aveva derubato».La polizia, in seguito, ha verificato gli elementi forniti dall'uomo e individuato la persona in questione, fermando il sospettato e portandolo in commissariato per le formalità del caso. «L’intervento di questi due “angeli” - ha concluso nel suo breve racconto Orlando - rappresenta per me un’iniezione di fiducia, mi dà forza e tranquillità per affrontare il quotidiano, per me già problematico».