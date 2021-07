Rapina in banca a Salerno, Cirielli: «È emergenza sicurezza»

In seguito alla maxi rapina avvenuta nella Banca della Campania Centro, a Salerno, il questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli annuncia di voler presentare un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

In una nota dichiara: «È sconcertate, oltre che inaccettabile, che i malviventi abbiano avuto il tempo di scavare un tunnel nel sistema fognario per arrivare direttamente nel caveau dell’istituto di credito, portando via, oltre ai preziosi, circa 140mila euro in contanti e il contenuto di buona parte delle cassette di sicurezza. Tra i beni rubati, anche l’oro di San Rocco, appartenente alla comunità di Siano».

Sottolinea, inoltre, l'urgenza di adottare nuovi provvedimenti per rafforzare la sicurezza nella città di Salerno, sopratutto nelle ore notturne.