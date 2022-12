Rapina a mano armata in un bar ad Eboli

Un bandito armato di pistola ha messo a segno una rapina in un bar ad Eboli. Il malvivente con il volto travisato ha puntato la pistola contro il gestore del bar e si è fatto consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa. Il malvivente è fuggito via con il bottino. I carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, dopo la rapina hanno avviato le indagini per individuare il malvivente.