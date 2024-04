Nuovi ciak dell'action thriller «Costiera» con Maria Chiara Giannetta

Sono ripresi i ciak dell'action trille Costiera la serie tv originale ambientata in Italia, tra Positano e dintorni, che ha per protagonista Jesse Williams, attore di Grey's Anatomy, che ha girato a febbraio diverse scene in una villa di lusso alle porte della cittadina della Divina eletta buen retiro da uno dei grandi del cinema internazionale come Franco Zeffirelli.

Del cast internazionale della nuova co-produzione tra Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, società del gruppo Fremantle, fanno parte anche Maria Chiara Giannetta e Jordan Alexandra (il cast si compone con Amanda Campana, Antonio Gerardi, Tommaso Ragno Pierpaolo Spollon, Sam Haygarth, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade) che ieri erano a Ravello.

E le immagini sono comparse in un posto pubblicato proprio Jordan Alexandra e condivise in una storia di Instagram dalla Giannetta (quasi irriconoscibile con occhiali da sole e cappello con visiera indossati per sfuggire ai fan e ai curiosi) a conferma che il cast è in Costiera per la prosecuzione del progetto che, stando ad alcuni rumors circolati dopo l'annuncio del cast, sarà girato interamente in inglese.