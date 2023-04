Cercasi ausiliari del traffico. Scade domani la selezione per gli operatori della viabilità

Cercasi ausiliari del traffico in Costiera Amalfitana. Precisamente nel territorio comunale di Ravello dove il comune si prepara ad affrontare le criticità della stagione estiva. E per reperire il personale necessario a fornire assistenza alla viabilità è stato bandito un avviso per il reperimento delle figure necessarie.

Ancore poche ore per presentare domanda considerato che la selezione scadrà nella giornata di domani. L'avviso è stato bandito da A.J. Mobilità, concessionaria dei servizi di gestione delle aree di sosta veicolare a pagamento nel Comune di Ravello, per la ricerca di personale da impiegare, con contratto di lavoro part time, nell'attività di ausiliario del traffico, ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133 della Legge 15/05/1997 numero 127.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a 18 anni, non aver subito condanne penali, diploma di scuola media di secondo grado o titolo superiore, patente di guida di categoria B o superiore, familiarità con apparecchiature tecnologiche come tablet, smartphone, palmari e con le applicazioni software più diffuse.

Costituirà preferenza aver svolto la medesima mansione, come ausiliario del traffico, nei precedenti impieghi.

All'istanza, da inoltrare esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@a.j.it entro e non oltre domani 13 aprile 2023, con oggetto "Selezione personale ausiliario del traffico Comune di Ravello”, dovrà essere allegato curriculum vitae, documento di identità e codice fiscale.