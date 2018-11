Giovedì 8 Novembre 2018, 18:40

ANGRI. Avevano nascosto telefonini, televisioni, tablet, farmaci e abbigliamento vario in un capannone, tutto materiale oggetto di furto e rapine. A soli 21 anni finisce ora a processo una ragazza di Angri, accusata insieme ad altre due persone, di ricettazione e di installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni informatiche. I fatti si registrarono l'11 ottobre scorso, in un capannone in via Adriana. I carabinieri, durante un blitz, trovarono all'interno della struttura 36 smartphone, tablet, televisioni HD di ultima generazione, farmaci, caschi integrali di marca Schuberth, abbigliamento vario, calzature, cosmetici, parti di motori e taglierba. Tutto materiale di ingente valore e oggetto di rapina aggravata dall'uso di armi. La seconda imputazione che riguarda la giovane è quella di aver installato, insieme agli altri due complici, all'interno del capannone uno jammer, l'apparecchiatura che impedisce ed interrompe le comunicazioni relative ad i sistemi telematici delle apparecchiature smartphone e tablet, oggetto di ricettazione. Un modo per impedire la locazione degli oggetti rubati, attraverso le tecniche sofisticate di intercettazioni utilizzate spesso dalle forze dell'ordine. Per la giovane è ora arrivata la richiesta di giudizio immediato a firma della Procura di Nocera Inferiore. Gli altri due complici saranno invece giudicati a parte.