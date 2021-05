Ressa per il vaccino all'ospedale di Eboli: rabbia e spintoni, intervengono i carabinieri

È stato necessario l'intervento dei carabinieri e della polizia municipale, questa mattina, all'ospedale di Eboli per riportare la calma tra le persone in fila per essere vaccinate. A scatenare l'ira degli astanti, che si sarebbero anche strattonati, è stato il ritardo della sommistrazione dei vaccini non dipeso dal personale sanitario.

Gli uomini in divisa in ogni caso sono stati costretti a presidiare l'entrata dell'ospedale ebolitano e soprattutto il corridoio dove erano radunate le persone che attendevano di vaccinarsi contro Il Covid-19.