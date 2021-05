Rifiuti in strada, i residenti scoprono l'autore e gli dedicano un cartello: «Butta la monnezza a casa tua»

Sversamento selvaggio di rifiuti ad Angri, in via del Maio; i residenti inchiodano l'autore dei conferimenti e gli dedicano un cartello. Con l'indicazione del modello d'auto, il numero di targa e l'invito a gettare la spazzatura davanti la sua abitazione.

Un fenomeno quello del conferimento abusivo, che negli ultimi tempi è riesploso. Complice inoltre l'impossibilità di assicurare controlli mirati a punire severamente i furbetti. Col risultato che alcuni punti dei quartieri periferici così come altre aree a ridosso del centro urbano vengono trasformate soprattutto nei weekend in discariche a cielo aperto.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Torre del Greco, ottanta volontari ripuliscono la spiaggia del... L'AMBIENTE Napoli, un albero tra i rifiuti sversatiin strada: micro-discariche... L'INIZIATIVA Ponticelli, apre l'area cani su iniziativa spontanea dei...

L'altra cattiva abitudine riguarda il conferimento di vetro e metalli sul suolo comunale e non nei cassoni loro dedicati. Così come degli ingombranti, ritirati su prenotazione ogni lunedì dall'Angri Eco Servizi, ma puntualmente abbandonati in diversi punti della città dagli incivili dea raccolta.