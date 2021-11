Rissa e coltellate a Eboli: tre persone denunciate

Violenta lite e accoltellamento ad Eboli. Tre persone, la scorsa notte, sono state denunciate a piede libero per rissa e lesioni aggravate. La lite e il consecutivo accoltellamento sono avvenuti ieri sera in via Nobile, in pieno centro, dove sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli ed hanno individuato i tre protagonisti della rissa. Gli investigatori hanno ricostruito l'episodio ed hanno appurato che due fratelli, di 33 e 36 anni ebolitani, hanno colpito con pugni e calci un uomo, 43enne ebolitano, procurandogli la frattura di tre costole e del setto nasale. La persona aggredita a sua volta ha colpito uno dei gli altri litiganti con un coltello da cucina procurandogli ferite superficiali. I due feriti a seguito delle lesioni riportate sono stati medicati rispettivamente resso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Eboli e Battipaglia e non sono in pericolo di vita.

