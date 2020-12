Positiva al tampone una ragazza di 22 anni di Atena Lucana. Anche senza averlo mai fatto quel tampone. Accade a una ragazza del Vallo di Diano che ieri pomeriggio si è vista notificare sulla propria email l'esito di un tampone nasofaringeo effettuato in un laboratorio di Napoli. Un esame al quale la giovane non si è mai sottoposta e per questa storia ha quindi presentato denuncia ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina contro ignoti. La giovane circa un mese fa ha effettuato, ma ad Atena Lucana, un test sierologico ed è risultata negativa. Ieri sera è rimasta - così come i suoi genitori - sbigottita di fronte a questa mail. Sia per l'esito di un tampone mai effettuato, sia perché qualcuno si è appropriato dei suoi dati sensibili.

