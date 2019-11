Il Vallo di Diano al centro di numerosi furti in abitazione e anche in aziende. E alcuni furti fanno ancora più male, non solo per quanto rubato ma anche per le vittime dei colpi. È avvenuto a Montesano sulla Marcellana dove qualche notte fa i ladri hanno portato via alcuni mezzi di lavoro di una ditta del posto. Ed è stato un po’ come rubare il futuro a una bambina affetta da una malattia rara. Lei si chiama Miriam e i mezzi rubati erano del padre che si occupa di manutenzione dell’acquedotto e ovviamente si tratta di un brutto colpo per la famiglia. I genitori di Miriam da sei anni combattono per sostenere la bambina affetta da sclerosi tuberosi e bisognosa di cure e medicine anche molto onerose. Per questo un colpo da circa 60mila euro rappresenta un duro colpo anche nel morale della famiglia. Un colpo, però, al quale i genitori di Miriam hanno cercato subito di rispondere senza abbattersi. La famiglia è supportata anche dall’associazione Ascoltami. Cosi come sono senza sosta le indagini dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva. Resta però l’amarezza per un furto che ha fatto gridare alla vergogna i concittadini di Miriam. Sui social si è scatenato l’appello per avere testimonianze da chi potrebbe aver visto qualcosa Ultimo aggiornamento: 07:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA