Palomonte, rubata la panchina rossa contro la violenza di genere

Un bruttissimo furto quello perpetrato ai danni dell'azienda consortile Agorà S10 di Palomonte. Una delle panchine rosse poste all'ingresso della struttura non c'è più.

"Qualcuno ha pensato di portare via una delle due panchine rosse contro la violenza di genere, poste all'entrata di Agorà S10. Questo furto "insensato" lascia una ferita profonda per l'offesa simbolica che ha generato -scrivono sui social di Agorà - Sicuramente l'idiota che ha pensato di commettere questo reato non si è reso conto di essere stato ripreso".

Una telecamera, dunque, avrebbe ripreso il ladro, che probabilmente ha agito di notte in un luogo frequentato solo durante il giorno.

E l'azienda lancia un invito al ladro: "Lo invitiamo a rimettere la panchina al suo posto, onde evitare conseguenze alla sua "fedina penale". Aspettiamo fino a lunedì mattina, confidando di trovare la panchina al suo posto e la fedina penale dell'idiota potrà anche restare pulita". La coscienza, dopo questo gesto, no.