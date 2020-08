LEGGI ANCHE

Arrestato uno dei ladri braccato dalle forze dell'ordine nella serata di ieri ana. C'è stato un inseguimento tra le vie di Sala Consilina con polizia stradale e carabinieri impegnati Si tratta di un 53enne dicon precedenti penali, utili per la cattura - secondo quanto emerso- le indicazioni date da un cittadino alle forze dell'ordine.Del complice ancira nessuna traccia. Erano fuggiti a piedi dopo l'inseguimento in auto. L'arrestato ora si trova rinchiuso nel carcere di Potenza e dovrà rispondere dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.