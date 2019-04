Domenica 7 Aprile 2019, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre la squadra sarà impegnata in campo per conquistare matematicamente una salvezza che non sarebbe dovuta essere neppure in discussione, nelle prossime settimane la società continuerà invece a lavorare per definire gli ultimi dettagli per la festa del centenario. Per la gara di celebrazione da disputare allo stadio Arechi, il club granata è in trattativa con il Milan del grande ex Gennaro Gattuso. Un pre accordo sarebbe stato già trovato con i rossoneri, ma per l’ok definitivo bisogna ancora attendere. Tra le altre soluzioni, visto il gemellaggio nato tra le due tifoserie, c’è anche lo Schalke 04. Intanto è già ufficiale la data della partita che, nell’arenile di Santa Teresa, vedrà protagoniste le vecchie glorie della Salernitana. Per l’appuntamento del 20 giugno lo staff del Santa Teresa Beach Soccer, organizzatrice dell’evento, ha già avuto l’ok da parte di diversi protagonisti del passato: Balli, Tosto, Grimaudo, Breda, Ricchetti, Di Vicino, Bombardini, Vannucchi e De Cesare. In dubbio la presenza di Di Vaio e Gattuso.