Salerno, a Torrione anziana investita al mercato: trasportata in ospedale in codice rosso

Stava passeggiando lungo l’area mercatale di Torrione, nella zona orientale di Salerno, quando è stata improvvisamente investita da un automezzo (per il carico e scarico merci e prodotti) che transitava in retromarcia. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 9, ai danni di un’anziana donna di circa 70 anni.

I passanti, vista la gravita della situazione, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, allertando un’ambulanza del 118. Giunti sul posto celermente i soccorritori della Misericordia di Salerno hanno prestato le prime cure alla malcapitata, ritenendo utile e urgente trasportare la donna presso il vicino nosocomio di via San Leonardo.

L’anziana è giunta al pronto soccorso del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona in codice rosso con un politrauma ma – per fortuna - non in pericolo di vita.

Si fa sempre più urgente, intanto, una riflessione sulla sicurezza stradale in città, soprattutto nelle aree che dovrebbero essere maggiormente attenzionate e prettamente pedonali. Tanti gli incidenti, sia in pieno centro che nelle zone ad est della città, che destano paura e preoccupazione tra i cittadini che non si sentono più tranquilli.