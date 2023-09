Appuntamento annuale, questo weekend, con le Giornate Europee del Patrimonio, che per l'edizione 2023 si intitolano "Patrimonio InVita". Due giorni all'insegna di iniziative, a Salerno e provincia, per godere dei tesori del territorio. "Sulla via dell'acqua, un tuffo nel passato" è la proposta della Soprintendenza Abap e del Coordinamento Salerno, per un'inedita passeggiata (oggi e domani, ore 9 e 16.30) che partirà dall'ex area industrie "Cotoniere" e terminerà all'area archeologica di Fratte, per ripercorrere il passato di questa porta a nord della città, caratterizzata dall'importante storia delle industrie tessili. Per l'occasione, la Rotonda e l'area archeologica etrusco-sannitica saranno aperte al pubblico e, stamattina (ore 11), la chiesa di Santa Maria dei Greci ospiterà un incontro dal titolo "La Rotonda Neoclassica di Fratte: proposte per la tutela e valorizzazione".

A Salerno centro sarà visitabile (dalle ore 20 alle 23) il complesso monumentale di San Pietro a Corte. Il Museo archeologico "Etruschi di Frontiera" di Pontecagnano propone, invece, due laboratori ludico-didattici a cura dell'associazione Avalon: il primo oggi, sull'esperienza del gioco come strumento di storytelling e apprendimento, il secondo domani sul fumetto. Sempre al MAP (dalle 19.30 alle 22.30) la direttrice Ilaria Manale terrà una speciale visita guidata alla mostra temporanea "Per terra e per mare. Gli Etruschi di frontiera tra mobilità e integrazione". A partire dalle ore 11, all'archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele - aperto, poi, anche stasera - sono in programma una caccia al tesoro didattica e un laboratorio di restauro, entrambi indirizzati ai piccoli fruitori.

"Scrittura e Memoria" è la mostra - realizzata con l'Università degli Studi di Salerno e l'associazione Nuova Officina- allestita all'archeologico nazionale della Valle del Sarno, in cui saranno esposte epigrafi greche e latine, testimonianze scritte dal passato conservate nei depositi, in dialogo con riviste letterarie e libri rari di autori italiani e stranieri, conservanti nella biblioteca privata della famiglia Contu. Inoltre, stasera gli attori del Teatro Manzoni di Roma e del Piccolo Teatro "Franz Müller" di Sarno proporranno un adattamento teatrale del romanzo di Luigi Contu "I libri si sentono soli", appositamente realizzato per l'evento. Aperture serali, visite inedite ai cantieri di scavo, percorsi nei depositi, attività laboratoriali di ceramica, itinerari tematici, yoga per tutti, passeggiate notturne: è il variegato omaggio alle GEP pensato a Paestum e Velia. Si parte stamattina (appuntamento ore 10, biglietteria) all'area archeologica di Paestum con "Nuovi templi, nuovi dei (?)": due visite allo scavo del tempietto arcaico rinvenuto nella porzione ovest delle mura di cinta, a cura del funzionario archeologo del Parco Francesco Uliano Scelza (oggi) e della direttrice Tiziana D'Angelo (domani). In parallela, con appuntamenti cadenzati, si terrà "Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum", a cura del personale e (ore 16 di oggi) "Domus e terme romane a Paestum", visita allo scavo del quartiere abitativo, a cura Unisa. Questa sera si potrà, inoltre, conoscere "Un'altra Paestum" attraverso particolari visite tematiche. A Velia, invece, ci saranno una mostra temporanea dal titolo "Elea: la rinascita"; laboratori di ceramica (ore 11) a cura dell'associazione Pandora Artiste Ceramiste; visite teatralizzate alla mostra (ore 16.30) a cura della Fondazione A. Gatto e aperture serali alla scoperta di "Un'altra Velia".

Ma non solo: domani a Paestum (ore 10 e 11) si terrà "Yoga per tutti", a cura dell'associazione "Mi girano le ruote". Apertura serale a Minori, all'Antiquarium e alla villa romana, dove (stasera) i visitatori potranno assistere a uno spettacolo teatrale organizzato nell'ambito di "Gusta Minori". Sempre stasera, nella Certosa di San Lorenzo a Padula sarà possibile visitare in via eccezionale la biblioteca; mentre domani (fasce orarie 9-13 e 15-19) sarà aperta una delle celle del Chiostro grande che ospitano installazioni di arte contemporanea. A Nocera Superiore si terrà "Nuceria InVita": nelle mattinate di oggi e domani, una guida accompagnerà i visitatori alla scoperta della Domus del Decumano e del Teatro ellenistico-romano. Visite gratuite e serali (a partire dalle 15 di oggi) pure all'archeologico "Marcello Gigante" di Buccino.