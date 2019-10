Martedì 15 Ottobre 2019, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reati in diminuzione del 2,4% rispetto all’anno precedente: un trend in linea con quanto sta accadendo ormai da cinque anni. Ogni giorno, in Italia, si effettuano 6.500 denunce di reato. Lo dice il dossier de Il Sole 24 Ore, sulla Qualità della vita redatto sulla base dei dati forniti dal Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Il numero dei delitti commessi sono stati rapportati alla popolazione Istat della provincia al 1 gennaio 2019. Centosei le città esaminate, diciotto gli indicatori. E proprio da alcuni di questi ultimi viene fuori la «sorpresa» Salerno.La provincia di Salerno conquista la maglia nera per la presenza di associazioni di tipo mafiose. Scala la vetta, dunque, dopo Reggio Calabria, Crotone, Napoli ed Enna. Dati che lasciano l’amaro in bocca, soprattutto se si considera che, città come Palermo, da sempre nel mirino della procura nazionale Antimafia, è soltanto al 18esimo posto, seguita da Milano. Vengono così a cadere alcune «certezze» in tutta la provincia e, denunce e numeri alla mano, si assiste ad un incremento nel Salernitano di quelli che sono i reati «peggiori». Pochi, pochissimi i furti, tante le estorsioni e i casi di usura: tredicesimo posto per le richieste di pizzo, 32esimo per presenza di cravattari.