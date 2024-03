Paura questa mattina nel borgo di Caggiano.

Un'auto in un garage è andata in fiamme per cause in corso di accertamento.

All'interno vi era un anziano. È stato fondamentale per salvargli la vita l'intervento dei vicini di casa e del nipote e poi dei vigili del fuoco e dei volontari della Gopi onlus coordinati dal sindaco Modesto Lamattina.

L'anziano è stato trasferito all'ospedale di Polla.