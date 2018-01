Lunedì 1 Gennaio 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 10:50

Sono sei le persone rimaste ferite nel Salernitano per i botti di fine anno. È questo al momento il bilancio stilato sull'intero territorio provinciale. Tre le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Una donna di 52 anni ha riportato ferite ed escoriazioni sul volto e sul corpo per l'esplosione di un petardo sul davanzale della finestra della propria abitazione, i cui vetri sono andati in frantumi. Le condizioni della 52enne non destano preoccupazioni. Un'altra donna di 50 anni ha riportato un trauma all'orecchio destro; ne avrà per sette giorni. Stessa prognosi per un giovane di 25 anni. Trenta giorni di prognosi invece per due uomini intorno alla trentina che hanno dovuto far ricorso ai medici degli ospedali di Sarno e Nocera Inferiore per traumi da scoppio alle mani. Nel corso della notte sono stati effettuati dalle forze dell'ordine altri sequestri di materiale esplodente sull'intero territorio provinciale. I carabinieri hanno sequestrato oltre venti chilogrammi di materiale non classificabile e denunciato due persone. La Guardia di Finanza ha provveduto a sequestrare 205 chilogrammi di artifici e polvere pirica, effettuando anche un arresto e due denunce alla magistratura.