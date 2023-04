Salerno, le strade chiuse per il Giro Mediterraneo Rosa

Tutto pronto a Salerno per accogliere la prima tappa del «Giro Mediterraneo Rosa», una delle più importanti competizioni femminili in bicicletta. Per consentire il transito sereno e sicuro delle cicliste, che correranno per 98 chilometri da Torre del Greco a Paestum, si è svolto un vertice operativo presso la Prefettura di Salerno con tutti gli enti ed i servizi responsabili dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Ecco le strade che saranno interdette al transito veicolare dalle ore 13.30 e fino al passaggio delle atlete previsto intorno alle ore 15.30: Via Dei Greci, Viale Gramsci, Via E. Caterina, Viale Unità d'Italia, Via Torrione, Via G. Santoro, Via Lungomare Tafuri, Via Lungomare Marconi, Via Lungomare Colombo, Via Leucosia, Via Generale Clark, Via S. Allende, Via Wenner. Prevista inoltre la chiusura anticipata delle scuole (alle 12.30) e degli impianti sportivi pubblici e privati, ubicati lungo il percorso della gara ciclistica, dalle ore 12.30 e fino al transito delle atlete.