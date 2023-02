Nel 2022 ogni cittadino residente a Salerno ha speso almeno 49,9 euro di sanzioni per violazione al codice della strada. C'è la sosta selvaggia in vetta alle trasgressioni più ricorrenti, seguita dal passaggio senza autorizzazione nella zona a traffico limitato. Le multe riguardano anche la guida indisciplinata, al centro di una intensa attività di controllo messa in campo da Comune e polizia municipale per alzare il livello di sicurezza sulle strade. Ieri posti di blocco serrati a piazza della Concordia da parte degli agenti della polizia locale.

Ben 40 i veicoli controllati nei posti di blocco, 15 i verbali elevati per guida senza casco, cinture di sicurezza e uso del cellulare. A conferma che la guida indisciplinata sia la principale causa di sinistri sulle strade. «Prudenza, prudenza, prudenza»: il monito lanciato dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che anche ieri mattina ha monitorato i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nella zona centro. Dopo le strisce pedonali, sono apparsi su via Lista e via Roma i lampeggianti utili nelle ore serali per segnalare la presenza di attraversamenti pedonali.

«Prudenza, prima che come sindaco lo dico come padre, marito, cittadino a automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni e tutti gli utenti della strada - dice il sindaco - Stiamo potenziando la segnaletica ed intensificando i controlli e le multe. Ma ogni tecnologia o presidio diventa vano senza la prudenza di tutti noi. Massima attenzione, no alcool e smartphone per vivere la strada in sicurezza». Dopo le nuove strisce pedonali, ecco bande sonore, lampeggianti e cuscinetti berlinesi. Poi sarà la volta dell'acquisto dello Scout speed control, l'autovelox che pizzica le macchine in velocità di notte e sotto la pioggia. Il piano del Comune per frenare l'escalation di incidenti sulle strade comunali entra nel vivo. Ma non c'è spazio solo per gli interventi di messa in sicurezza sulle strade.

La mano pesante della polizia locale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, non si fa attendere. Ieri mattina in centro posti di blocco a piazza della Concordia, dove sono stati controllati 40 autoveicoli e multati 15 salernitani al volante, distratti da cellulare e senza indossare le cinture di sicurezza. C'è da scommettere che la mano pesante non si fermerà qui. Già nei giorni scorsi sono stati 51 i verbali per alta velocità e mancato rispetto dei limiti di percorrenza. Questo farà di certo lievitare le contravvenzioni. «Ma il fine è quello di sensibilizzare gli automobilisti ad una guida prudenziale», fanno sapere dal comando di via Dei Carrari.



Intanto il portale Siope della Ragioneria dello Stato traccia un bilancio delle sanzioni elevate e degli incassi del Comune nei mesi scorsi. Ammonta a 6.577.458,28 euro il bilancio dei «proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti», comprendenti le multe stradali. A Salerno, dove i residenti sono 133.970, ogni cittadino ha speso pro capite 49,9 euro per multe stradali nel 2022. Nel 2021, nell'anno della prima ripresa dopo la fase caldissima della pandemia, ogni cittadino aveva sborsato in media 32,95 euro per sanzioni stradali.

Nel 2021 il Comune ha incassato dalle multe stradali 4.221.704.59 euro. A conti fatti, nell'arco di un anno, il Comune di Salerno ha incassato dalle multe circa due milioni di euro in più. Le multe per infrazioni al codice della strada fanno riferimento principalmente alla sosta selvaggia. Le strade dove la doppia fila è stata tartassata con multe principalmente grazie all'uso dello Street control e con appostamenti mirati sono state via Trento, via Posidonia, via Lungomare Colombo a Pastena e Torrione, via Mobilio, via Baratta e via Guercio nella zona del quartiere Irno e Fratte in piazza Galdi. A incidere sono sicuramente due fattori: la circolazione stradale è tornata a livelli pre Covid e di conseguenza anche le multe stanno tornando a lievitare a causa della intramontabile abitudine dei salernitani chiamata sosta selvaggia. Ma all'aumento delle multe si lega anche il ritorno al pagamento delle contravvenzioni da parte degli automobilisti.