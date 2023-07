Lotto, Campania baciata dalla fortuna: a Salerno vinti 50mila euro

Campania protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Atena Lucana, in provincia di Salerno, si è aggiudicato ben 50mila euro con un 9 Oro, la vincita più alta del concorso, a cui si aggiungono gli 8mila euro vinti a Ercolano, in provincia di Napoli, grazie a un 4 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,94 miliardi di euro in questo 2023.