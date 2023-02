Salerno, nuovo sbarco migranti: fermato lo scafista algerino

La Polizia di Stato di Salerno ha proceduto al fermo di un indiziato, Nadir Chabour, 30enne algerino, presunto scafista giunto nel porto salernitano a bordo della nave che trasportava 21 migranti. L'uomo è indagato per aver organizzato e gestito l'ingresso illegale nel territorio nazionale di 20 suoi connazionali, tra cui 2 donne e 3 bambini, sbarcati ieri pomeriggio nel porto commerciale di Salerno. Le dichiarazioni e le immagini riprodotte dagli stessi migranti, hanno consentito di individuare il 30enne quale scafista al timone dell'imbarcazione che li trasportava. I ventuno algerini (i venti migranti più lo scafista) domenica erano stati soccorsi e tratti in salvo in acque nazionali da una motonave mercantile battente bandiera italiana e poi condotti nella giornata di ieri al locale porto commerciale.

A Salerno hanno ricevuto le prime cure e la prima assistenza come da protocollo della Prefettura. Dagli accertamenti effettuati dagli investigatori è emerso che il 30enne fermato in nottata aveva più volte violato la normativa sull'immigrazione. In particolare, nel 2016 era stato destinatario di un respingimento da Cagliari e nel 2018 di un'espulsione dal prefetto di Taranto. Nel 2019 era inoltre stato arrestato in quanto rientrato illegalmente a Cagliari, e nello stesso anno è stato colpito da un primo provvedimento di espulsione da Varese, ripetuto anche nel 2020.