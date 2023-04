Salerno, torna il festival Noir con il premio Barliario Scuole

Prende il via la IX edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario con una cerimonia che quest’anno anticipa le serate delle presentazioni e dei talk estivi. Oggi. giovedì 20 aprile, alle 17,30, nel complesso San Michele di Salerno, avrà luogo la premiazione dei finalisti e degli studenti che hanno partecipato al Premio Barliario Scuole 2023. Tutti i 69 alunni delle scuole superiori di Salerno, che hanno scritto racconti crime tra le 4mila e le 6mila battute di lunghezza, sono invitati alla cerimonia con le famiglie e gli insegnanti.

Le scuole che hanno partecipano al concorso sono il liceo Sabatini Menna, il liceo Francesco De Sanctis, il liceo Regina Margherita, il liceo Genovesi-Da Vinci, il liceo Torquato Tasso, l’istituto professionale Giovanni XXIII. Quattro saranno i premi assegnati, al primo, secondo e terzo qualificato, più una menzione, tutti in buoni-libri. Durante la serata sarà illustrato il regolamento per la partecipazione alla gara per l’assegnazione della borsa di studio della Summer School della Luiss libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli. Questa prevede la partecipazione degli studenti alle serate del festival che si terrà, dopo due anteprime a maggio e a giugno, dal 2 al 7 luglio tra il Largo Barbuti e il Complesso San Michele. Durante la serata di premiazione del Barliario Scuole, dialogheranno con gli alunni il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, la direttrice artistica del festival Piera Carlomagno, il presidente della Fondazione Carisal Domenico Credendino, l’assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone, la responsabile di progetto della Fondazione Carisal Gabriella Monetta, i giurati Domenico Notari e Michele Buonomo, la responsabile scuole del Festival Pina Masturzo. Condurrà la serata la giornalista Cinzia Ugatti.