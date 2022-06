Salerno, ramo cade su un autobus: paura a bordo tra i passeggeri

Un ramo di grandi dimensioni è crollato sulla parte superiore di un pullman, mentre salivano i passeggeri. È accaduto questa mattina a Salerno e fortunatamente l'incidente, avvenuto in piazza Vittorio Veneto (nei pressi della stazione ferroviaria), non ha causato feriti. Da quanto si apprende, l'autobus di linea stava accostando al marciapiede per la regolare fermata, quando ha sfiorato l'albero, tranciando il grosso ramo che sporgeva sulla carreggiata.

Sulla vicenda è intervenuta l'Unione per la difesa dei consumatori della Regione Campania che ha inviato una lettera al Comune di Salerno e alla Regione Campania per chiedere chiarimenti. In questi ultimi mesi, infatti, la città di Salerno sta vivendo una vera e propria emergenza legata alla manutenzione del verde pubblico. «La situazione sta diventando sempre più ingestibile su tutto il territorio cittadino», ha spiegato il vicario dell'Udicon, Anna Della Mura. «Quotidianamente arrivano ai nostri uffici segnalazioni di alberi visibilmente piegati e quindi pericolanti, rami sporgenti e aiuole incolte. Condizione, riteniamo, di estremo rischio per la cittadinanza che riguarda molte delle zone centrali del capoluogo come la Lungoirno, il Trincerone, piazza della Libertà». Della Mura ha chiesto «un intervento immediato prima che la situazione diventi irreversibile e comporti danni a persone e mezzi».