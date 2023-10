Gli rubano l'auto a Roma, salernitano denuncia il furto: il veicolo ritrovato grazie alla geolocalizzazione

Nel tardo pomeriggio di lunedì i carabinieri della Stazione di Orte sono stati allertati dalla Centrale Operativa in quanto un uomo, residente in provincia di Salerno, aveva subito il furto della sua auto mentre soggiornava a Roma. Tra gli effetti rubati all'interno della macchina, vi era un dispositivo che restituiva la geolocalizzazione in un punto preciso di Orte. Arrivati sul posto, i militari hanno individuato l'auto rubata e molta altra refurtiva all'interno.

Identificato l'autore del furto, un algerino di 39 anni, procedevano alla perquisizione domiciliare che permetteva di recuperare anche altra refurtiva, oggetto di precedenti denunce. Al denunciante sono stati restituiti, oltre all'autovettura rintracciata tramite dispositivo satellitare, una cassettiera, due paia di scarpe di un noto brand, una lampada, vari generi alimentari, una friggitrice ad aria, piumoni e due valigie contenenti capi di abbigliamento, il tutto rinvenuto nell'abitazione dell'algerino.